«الأرصاد»: طقس معتدل نهارا بارد ليلا.. وارتفاع درجات الحرارة غدا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم سيكون معتدلا نهارا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة وقد تنشط أحيانا، بينما معتدلا على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، ومائل للدفئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة، ومعتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، ومائل للدفئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس ليلا سيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء، بينما يسود الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

ولفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» إلى وجود أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاطا للرياح، وتتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على السواحل الشمالية على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود آخر في طبقات الجو العليا.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الحرارة اليوم

وحذرت الهيئة في وقت سابق من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، خلال يومي الجمعة والسبت، على أن تعاود الارتفاع مرة أخرى ابتداءً من غدا الأحد، وحتى الثلاثاء المقبل، ليسود طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد، على أن طقس الغد، سيسوده الاستقرار والارتفاع بدرجات الحرارة، ويمتاز بالدفئ نهارا، وشدة البرودة ليلا.