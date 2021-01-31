الجامعة البريطانية تنهي استعدادات امتحانات «التيرم الأول» بتدابير احترازية

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2020-2021، في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي المقرر لها 20 فبراير، طبقاً لما أقرّه المجلس الأعلى للجامعات خلال إجتماعه الأخير.

انتهاء جميع كليات الجامعة البريطانية من الكشوف الخاصة بجداول امتحانات الترم الأول

وأكّد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، انتهاء جميع كليات الجامعة من تجهيز الكشوف الخاصة بجداول امتحانات الترم الأول، وفقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كالالتزام بارتداء الكمامة لجميع منتسبي الحرم الجامعي والتطهير والتعقيم الدوري للمنشآت وفقًا لمعايير اشتراطات منظمة الصحة العالمية وكذلك العمل على تذليل كل العقبات أما الطلاب، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات اللازمة للفصل الدراسي الثاني، على أن يبدأ بمجرد الانتهاء من الامتحانات.

ووجه «حمد»، عمداء الكليات النظرية والعملية بالجامعة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهات المعاونة لهم، لافتاً إلى أنَّ الجامعة البريطانية تمتلك نظاماً تعليمياً متفرداً بسبب البنية التحتية التكنولوجية المتطورة الخاصة بها، مما يجعلها قادرة على مجابهة أي عقبات بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورنا على العالم أجمع منذ مارس الماضي.

وأشار رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إلى أنَّ تجربة العام الماضي لاقت استحساناً كبيراً من جميع الطلاب حيث حرصت الجامعة خلالها على الإلتزام بمعايير الجودة العالمية فيما يخص العملية التعليمية والبحثية، وذلك بهدف الحفاظ على إمداد سوق العمل بخريج دولي يتمتع بكل المهارات اللازمة.

وبدورها، شددت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، على ضرورة تحقيق أكبر إفادة علمية ممكنة، مع توفير معايير السلامة اللازمة، واصفتاً الأمر بأنه التحدي الذي يجب أن تتضافر كل الجهود من أجل تحقيقه، مشيدةً في الوقت نفسه بالمستوي المرموق الذي وصلت إليه الجامعة علمياً وبحثياً وتربوباً.