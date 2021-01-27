مسلسل لؤلؤ الحلقة 24.. كاميليا تتأثر بحقيقة مشاعر لؤلؤ تجاهها

بدأت الحلقة الـ 24 من مسلسل لؤلؤ المذاع على قنوات ON، في تمام الساعة 8 مساءًا، بنقل لؤلؤ إلى المستشفى بعد أن سقطت مغشيًا عليها أمام منزلها بعد عودتها من ورشة بودا، ثم يسأل طارق زوجها، الدكتور المعالج لها عن حالتها الصحية ليخبره أنها تعرضت لضغط نفسي شديد في الفترة الماضية، ثم يدخل طارق زوجها لغرفتها ويحدثها في نفسه عن ندمه الشديد حول ما يحدث لها.

وفي مشهد آخر نجد والد لؤلؤ يبحث عن شريكه الذي وعده باستثمار الأموال التي أخذها من لؤلؤ وقيمتها مليون جنيها ويسأل عنه الموجودين بالحارة، ليخبره صاحب القهوة أنه لن يأتي منذ أسبوع ويقول له أنه نصاب، وأنه وقع على الكثير من وصولات الأمانة للآخرين، ليقول والد لؤلؤ أنه سيحصل على مبلغ أكبر من ذلك بكثير مفكرًا في أن يذهب للؤلؤ ويطلب منها موال أخرى.

ثم نجد طارق يحاول أن يسأل مجدي مدير أعمالها عن ما حدث مع لؤلؤ في الفترة الأخيرة، وما وضعها في ضغط نفسي وأدى إلى تدهور حالتها الصحية، ولكن يهرب مجدي من أسئلته وينفي اتهامه لها بمعرفتها بشخص آخر في الفترة التي ترك بها لؤلؤ.

ثم يذهب مجدي لمروة صديقة لؤلؤ ويخبرها أن طارق زوجها بدأ أن يشك في معرفة لؤلؤ بشخص آخر، ويطلب منها ألا تخبر طارق بالحقيقة وأن تحرص على ألا يشعر طارق بشيئ خلال حديثه لها، ثم ياتى بودا إلى المستشفى ليزور لؤلؤ، وعند مشاهدة طارق له يسأل عنه لتقول مروة أنه معجب من معجبين لؤلؤ.

وفي سياق آخر يطلب مدير أعمال المطربة كامليا منها أن تذهب لزيارة لؤلؤ، حتى يقوم بالتقاط صورة لهم ليستغلها ضد لؤلؤ فيما بعد، ولكن بعد ذهابها لها تقول لها لؤلؤ أنه كانت تحبها كثيرا وكانت سعيدة عندما علمت أنه ستغني في نفس الحفلة معها، ولكنها استطاعت أن تحول الحب الموجود بداخلها لكره عندما قطعت الصوت عليها في الحفلة وبدأت تحاربها.