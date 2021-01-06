مي كرم جبر: لابد من عودة لقب «المؤرخ» وإنشاء جهاز حماية الملكيةالفكرية

قالت مي كرم جبر، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية الشباب فرصة عظيمة، لأن المرأة والشباب كانوا أكثر الفئات تهميشا في الحياة والممارسة السياسية، ولكن في عهد الرئيس السيسي كان هناك أكبر تمثيل للشباب في الحياة السياسية، متابعة: «أحنا نعتبر نفسنا من جيل الوسط، عشنا بداية شبابنا في وقت كنا فعلا مش قادرين فيه نعبر عن رأينا، ورمينا بالمرحلة دي ورمينا بمرحلة التمكين».

جبر: علينا التمهيد للشباب ومنحهم الخبرة

وأضافت مي كرم جبر، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن دورهم حاليا ألا يكونوا سياسيين أقوياء، ولكن تمهيد الطريق للشباب الصغير حتى لا يمر بما مروا به، ومنحهم الخبرة والتواصل، وتحقيق أحلامهم وأفكارهم.

مي: حرصت على الالتقاء بالشباب وسماع أفكارهم

واشارت إلى أنها حرصت خلال فترة الدعاية الانتخابية على التقاء الشباب، على اختلاف مرجعياتهم السياسية والثقافية، ولم يكن لديها شروط محددة، ولكن كانت ترغب في سماعهم والحديث معهم، خاصة الشباب الجامعي، والذين أخبروها بأن هناك مشكلة في الكليات النظرية حيث لا تتماشى مع سوق العمل، واقترحوا مبادرة «المؤرخ المصري»، ومن المهم عودة لقب المؤرخ المصري نظرا لأن هناك العديد من الأحداث ينبغي كتابتها وتوثيقها.

الشباب يخشى عرض أفكاره بسبب سرقة العلامة التجارية

ولفتت، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هناك العديد من الشباب يخشى عرض فكرة في مشروع يؤسسه بنفسه، دون أن يكون لديه العلامة التجارية الخاصة به، لأنه يمكن أن تكون معرضة للسرقة.

علينا تفعيل المادة 69 من الدستور

وأوضحت أن لدى المبدعين والمثقفين على اختلاف أعمارهم لديهم مشكلة في حفظ حقوقهم على المنتج الثقافي ما يقدموه، وجرى عقد جلسات معهم حول تفعيل المادة 69 للدستور، بإنشاء جهاز حماية الملكية الفكرية، مؤكدة أن هذا التواصل بناء وفعال للغاية.