تعرف على موعد مباراة الدنمارك ضد السويد في نهائي كأس العالم لليد 2021

بعد ما يزيد عن 16 يوما، يسدل الستار، اليوم الأحد، على بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال في نسختها الـ27، حيث تقام مباراة النهائي بين الدنمارك والسويد في السادسة والنصف مساء.

ومن المتوقع أن نشاهد مباراة قوية بين المنتخبين، بعد أن فازت السويد على فرنسا «32-26»، وفازت الدنمارك على إسبانيا (35-33) في الدور نصف النهائي.

القنوات الناقلة للمبارة النهائية في البطولة

وتبث المباراة بين السويد والدنمارك على قنوات أون تايم سبورت Time Sport باعتبارها الموكل لها الحق الحصري في بث مباريات البطولة.

موقع إقامة المباراة النهائية

تقام المباراة بين منتخبي الدنمارك والسويد في الصالة الرئيسية بمجمع الصالات في ستاد القاهرة الدولي، بتعليق خالد خيري.

منتخب مصر في بطولة اليد

وظهر منتخب مصر بأداء مشرف في البطولة، حيث احتل المركز السابع في ترتيب بطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد أن ودع البطولة من دور الـ8 على يد بطل النسخة الماضية منتخب الدنمارك، بعد مباراة ماراثونية انتهى وقتها الأصلي وامتدت لـ4 أشواط إضافية، ومن بعدها ركلات جزائية.

وحصلت مصر على المركز السابع في البطولة، بعد هزيمة منتخب قطر على يد السويد بنتيجة 35-23.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة لمنتخب «الفراعنة» لكرة اليد بعد خسارته عبر حسابه في «تويتر»: «تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالا رائعا على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة، شكرا لكم».

يذكر أن مصر تستضيف النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، بالفترة بين 13 وحتي 31 يناير الجاري بدون حضور جماهيري بسبب ظروف وباء كورونا.