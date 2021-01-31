درجات الحرارة المتوقعة ليلا على مدن ومحافظات مصر.. تصل لـ2 مئوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، في بيان صادر عنها، بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد على مدن ومحافظات مصر، إذ يتوقع الخبراء أن يكون الطقس نهارًا دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، جنوب سيناء، شمال وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة، فيما يكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، يصاحبه نشاط في حركة الرياح.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيكون شديد البرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، بالإضافة إلى وجود صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما أعلنت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة وأقل المدن في درجات الحرارة، حركة الرياح، نسب الرطوبة، وفقًا لتوقعات خبرائها.

وترصد «الوطن»، أقل المدن بدرجات الحرارة، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

الأرصاد تحدد المحافظات الأكثر برودة الأحد 31 يناير

وتشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

كاترين

درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 02.

الوادي الجديد

درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 04.

نخل

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 05.

سيوة

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 06.

المنيا

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 07.

أسيوط

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 07.

بني سويف

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 07.

سوهاج

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 07.

قنا

درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 07.

الفيوم

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والاسكندرية ليلا

- القاهرة: العظمى 23 والصغرى 12.

- الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 11.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

فيما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس المتوقع من اليوم، وحتى الثلاثاء المقبل، سيشهد ارتفاع بدرجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فتراتٍ متقطعة، بينما متوقع أن تسقط الأمطار المتوسطة يوم الخميس، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، وأمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.