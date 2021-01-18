ممنوع الشيشة والغاء الحفلات.. إرشادات للمنشآت لتجنب الغلق

اتخذت أجهزة الدولة عدة إجراءات لمحاصرة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

ورصدت «الوطن» عددا من الإجراءات يجب اتباعها لتفادى غلق المنشآت من محال ومطاعم ومقاهى وورش ومولات وذلك حفاظا على سلامة المواطنين واستمرار عمل المنشأة دون عراقيل وهى كالتالى :

- الحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم الزحام

- الالتزام بارتداء الكمامة لعدم التعرض للغرامة 50 جنيها

-التأكيد على نسبة تشغيل 50% فى الكافيهات والمطاعم

-حظر تداول الشيشة فى المقاهى والمطاعم

-إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات

- استخدام أدوات أحادية الاستخدام لتفادى انتشار الفيروس

- الحد من إقامة المناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء

- عدم تشغيل دور المناسبات لتفادى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

- الانضباط فى مواعيد غلق المنشآت التى تم إقرارها مطلع الشهر الماضى

- اتباع أعمال التطهير والتعقيم داخل المنشآت

مساعد وزير التنمية المحلية: تقرير يومى حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق

من جانبه، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتلقى تقريرا يوميا حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية للمنشآت وفقا للقرار الوزاري الصادر فى هذا الشأن وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، لافتا إلى أن نسبة تطبيق مواعيد الغلق زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنها قرارات تهدف للصالح العام من وقف الفوضى والحد من التجمعات وترشيد استهلاك الطاقة والسماح للعاملين بالنظافة القيام بدورهم على أكمل وجه من تجميل وتنظيف الشوارع والميادين.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة تأتى فى صدارة المحافظات التى يتم فيها غلق منشآت تخالف مواعيد الغلق، ومن المتوقع امتثال الجميع للقرار خلال وقت قريب وعدم ضبط أى تجاوزات، لافتا إلى تسيير لجان وحملات ومتابعة مستمرة من المحافظين لمتابعة مواعيد غلق المحال.