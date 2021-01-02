«أميك» يكشف عن السيارات الأكثر مبيعا خلال 2020: شيفروليه في المقدمة

كشف تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن مبيعات شركات السيارات منذ بداية عام 2020 حتى شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العالم 2019.

وأوضح التقرير، أن شركة شيفروليه حصلت على أعلى نسبة مبيعات في سوق السيارات خلال تلك الفترة، حيث وصلت نسبة مبيعاتها إلى 40.177 مركبة مقابل 37.475 مركبة في العالم الماضي.

وجاءت بعدها شركة تويوتا والتي حصلت على مبيعات 20.894 مركبة، بينما حصلت على إجمالي مبيعات في العام الماضي 16.127 مركبة.

وفي المرتبة الثالثة جاءت شركة نيسان بمبيعات وصلت إلى 18.490 مركبة، فيما حققت العام الماضي مبيعات أعلى بواقع 19.069 مركبة.

ويذكر التقرير أيضًا أن واقع مبيعات السيارات خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي بلغت 82.350 مركبة مجمعة محلياً في السوق المصري، مقابل 80.142 مركبة من نفس الفترة العام الماضي، فيما ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 50.2% مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث سجلت 121.685 مركبة.

تداعيات فيروس كورونا على سوق السيارات

وسيطرت جائحة كورونا على الكثير من القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع السيارات الذي تأثرت مبيعاته بشكل كبير في الكثير من الشركات المصنعة، وبدأت عجلة الإنتاج في الانخفاض خلال الشهور الماضية؛ وفور فك حظر التجوال في كثير من الدول التي انتشر بها الفيروس وفتح مصانع السيارات، بدأ النمو في التزايد مرة أخرى.

وأصدرت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من القرارات بشأن عودة الحياة بشكل تدريجي لما كانت عليه قبل انتشار وباء كورونا المستجد، ومن ضمن تلك القطاعات قطاع السيارات الذي شهد توقفا شبه كامل خاصة في بداية انتشار الفيروس، حيث توقفت عمليات تراخيص السيارات الجديدة بشكل كامل والتي تسببت في وقف البيع بشكل تام.