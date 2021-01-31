لميس الحديدي عن تتويج الدنمارك بمونديال اليد: مقهورة بصراحة

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تتويج المنتخب الدنماركي ببطولة العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر، بعد الفوز على نظيره السويدي (26-24)، حيث أقصت منتخبنا الوطني من دور الـ8 للبطولة بعد التغلب عليه بالرميات الترجيحية، قائلةً: «الواحد مقهور بصراحة، ومصر نظمت بطولة عظيمة، والعالم كله مكانش متوقع إنها تنظمها من غير إصابات كورونا ولا كوارث، ونشكر كل الأجهزة التي نظمت هذه البطولة، وكانت وزارة الصحة مهتمة جدًا، وأشكر وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للعبة على هذا التنظيم الرائع».

وأضافت خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «كل الفرق زارتنا وغادرت وهي سعيدة، ومكانش في جمهور، بس كلنا كنا جمهور البطولة».

واستطاع الأسطورة الدنماركية ميكيل هانسن، أن يحصل على لقب أفضل لاعب في بطولة العالم بعدما قاد منتخب بلاده إلى التتويج باللقب للمرة الثانية تواليًا، مستفيدًا من فوزه على نظيره السويدي في المباراة النهائية.

وحصد هانسن لقب اللاعب الأفضل على مستوى العالم 3 مرات، في أعوام 2011، 2015 و2018، وقدم أداء رائعًا في البطولة، بالرغم من أنه تغيب عن مباراتي قطر واليابان في الدور الرئيس، لكنه أدى دورًا كبيرًا في المواجهات الحاسمة بالبطولة.

وفي سياق مرتبط بالبطولة أيضًا، منح الدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، شهادة تقدير وميدالية للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة، تقيرًا للمجهود الضخم الذي قدمته مصر لكي تنظم البطولة بالرغم من ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد.