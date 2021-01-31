حظك اليوم الأحد 31-1-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

سلبيات مولود برج الأسد تتمثل في حبه للسيطرة والقيادة قد يجرفه أحيانًا إلى الغطرسة وعدم تقبّل آراء الآخرين، ونستعرض حظك اليوم للبرج على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال.. تحرّ الدقة في حساباتك كي تتفادى المشاكل وعليك أن تتصرف بهدوء إذا واجهتك عقبات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي ونظّم أفكارك وجهودك ووقتك ويجب أيضا ألا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة كارول سماحة، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.