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حظك اليوم الجمعة 29-1-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:00 ص | الجمعة 29 يناير 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

مولود برج الأسد ملفت للأنظار أينما كان، له جاذبية خاصة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتدارك الأخطاء ولديك إمكانية للتطور مما يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه. 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بكل السحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أغسطس.

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