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حظك اليوم الاثنين 1-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الإثنين 01 فبراير 2021
برج العذراء

برج العذراء

من المعروف عن مولود برج العذراء أنه من الشخصيات المفكرة التي تميل إلى النقد، ويأخذ وقتًا كبيرًا قبل اتخاذ أي قرار.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

 حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم مناسب للقيام بأعمال مهنية أو تجارية ومقارنة سلع، فقط عليك أن تضاعف تركيزك تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بمقاومة ظنونك ومن المهم ألا تتخذ قرارات متسرعة كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

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