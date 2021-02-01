وزيرة الصحة: سنتيح اللقاحات للمتواجدين في السجون

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم فتح موقع التسجيل الخاصة بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة قريبًا، على أن يتم تلقيحهم في منتصف شهر فبراير، حيث إن التسجيل سيسبق حصولهم على اللقاح، «التسجيل سيتم بمعايير مختلفة وبمواعيد».

الصحة: إتاحة اللقاحات للفئات المتواجدين في أماكن مغلقة

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أنه سيتم إتاحة اللقاحات للفئات المتواجدة في أماكن مغلقة مثل دور عاية المسنين والسجون، «كل دي من الفئات اللي نخصها بالرعاية بالنسبة للقاح، عشان قاعدين في أماكن فيها تخالط، وعنينا عليهم وعلى دور رعاية المسنين».

أشادت الوزيرة بوعي المواطنين ومساهمتهم في انخفاض أعداد الإصابات

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه في النصف الثاني من شهر فبراير، ستكون هناك أخبار جيدة في التوسع في تلقيح المواطنين بعد وصول دفعات من شحنات «جافي»، كما أشادت الوزيرة بوعي المواطنين ومساهمتهم في انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الأخيرة، «إحنا كنا وصلنا لـ 1600 حالة بنتكلم دلوقتي في حدود 500 حالة».

أعداد إصابات كورونا حاليا انخفضت بنسبة 60% عن بداية يناير

وتابعت الوزيرة: «فيه حوالي 60% نقصان عن بداية شهر يناير أو أخر شهر ديسمبر، الانخفاض ده حصل نتيجة التزام المجتمع بارتداء الكمامات، لما كنت بعدي في الشارع كنت بشوف من العربية وبحسب كام واحد في الـ 100 يرتدي كمامة، وبشكر المواطنين لاستجابتهم العالية لأن الحقيقة بشوف الأغلبية ترتدي الكمامة».