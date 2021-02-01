وزيرة الصحة عن مونديال اليد: عملنا ابتكار لموديل كبير في الطب الوقائي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر استقبلت وفود البعثات الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة اليد في يوم 3 يناير، وتم تخصيص فريق مكون من 1000 طبيب وممرض وموثق، حيث إن كل فندق من الفنادق التي نزلت بها البعثات كان بها موثق يصور ما يحدث داخل الفندق والخدمات المتواجدة فيه، «عملنا ابتكار لموديل كبير جدًا في الطب الوقائي وأزاي نحافظ على الناس».

زايد: اشتغلنا على أكثر من 5 آلاف شخص في بطولة كأس العالم لكرة اليد

وأضافت «زايد»، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، أنه كان هناك 2000 مشارك من 32 دولة، متضمنين الصحفيين العالميين، فضلًا عن 1500 شخص من العاملين في الفنادق ومقدمي الخدمات، «كل دول اشتغلنا عليهم حتى لا يتم إصابتهم بفيروس كورونا، يعني نتحدث عن 5 آلاف شخص».

وزيرة الصحة تكشف تجهيزات بطولة كأس العالم من الناحية الطبية

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه كان هناك مسؤول عن كل فريق، «كان فيه فندق عيادات، وفيه كل أنواع الأجهزة والمعامل والأشعة، وهناك غرفة عناية مركزة جاهزة في كل فندق، فضلًا عن 7 عيادات داخل كل ستاد، و8 عيادات متنقلة حول الاستادات، و80 عربية إسعاف، وأجرينا أكثر من 30 ألف مسحة للتأكد من خلوهم من كورونا».

إجراء مسحة كورونا للمشاركين في البعثات كل 24 ساعة

وأوضحت «زايد»، أن الوزارة كانت تقوم بإجراء مسحة لكل الأفراد كل 48 ساعة، لكن من يوم 13 يناير تم إجراء مسحات كل 24 ساعة، «اشتغلنا على صحة الغذاء وصحة المياه ورش الحدائق بمكافحة ناقلات الأمراض، من أول ما ينزل طاقم البعثة من الطائرة الفريق ده ماشي معاه ناس ثابتة مش بتتغير قاعدين جوه الفنادق مصاحبينهم في الاتوبيسات وأماكن التدريب مش بتتخالط مع أي حد غير دول طول ما هما موجودين في مصر».