وزيرة الصحة عن رفض بعض الأطباء تلقي لقاح كورونا: «قلبهم جامد شوية»

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على رفض بعض الأطباء تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، قائلة: إن لقاحات كورونا تُعد تجربة جديدة ومن حق الأطقم الطبية، أن يأخذوا وقتهم في التفكير في تلقي اللقاح، «يمكن عشان هما واجهوا الوباء، فبقى قلبهم جامد شوية وشايفين إن كورونا ممكن نعالجها».

الانتهاء من تلقيح الأطقم الطبية في مستشفيات العزل الرئيسية

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن هناك بعض أفراد الأطقم الطبية كانت ترفض تلقي اللقاح، ولكن عندما وجدوا زملائهم يتم تلقيحهم بدأوا يأخذوه أيضًا، موضحة أنه تم الانتهاء من تلقيح الأطقم الطبية في مستشفيات العزل الرئيسية.

البدء في تقليح الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم البدء في تلقيح الفرق الطبية في مستشفيات الحميات والصدر وبعض المستشفيات الجامعية، وسيتم الإسبوع القادم تلقيح الأطقم الطبية في 365 مستشفى المخصصة لفرز وعزل إصابات كورونا، « بنحاول نبني ثقة من الأطباء والتمريض حول اللقاح والحمد لله يستجيبوا».

تطعيم الأطقم الطبية في 365 مستشفى الأسبوع المقبل

وتابعت: «معنديش مشكلة إن الأطقم الطبية ياخدوا وقتهم، يفكروا بس هما على رأس الأولويات لتلقي لقاح كورونا في أي وقت إن شاء الله».