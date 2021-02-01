إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بأسيوط

أصيب شخصان بطلق ناري فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية بنى فيز التابعة لمركزصدفا فى محافظة أسيوط، بسبب خلاف على تخزين كمية من مخلفات الذرة أمام منزل أحدهم.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة صدفا يفيد بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية بقرية بنى فيز، دائرة المركز.

انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين بين أولاد عمومة من عائله أولاد أحمد وجرى السيطرة على المشاجرة ووقف إطلاق النيران.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز أن سبب المشاجرة، خلاف على تشوين كمية من مخلفات الذرة «البوص»، امام منزل أحدهم، تطور إلى مشادة كلامية ومشاجرة بالأسلحة النارية، أسفرت عن إصابه «أحمد علي فرغلي 25 عامًا، ياسر عبد المنعم حسن، 55 عامًا»، وجرى نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على طرفى المشاجرة وتحرير محضرا بالواقعة وجاري إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.