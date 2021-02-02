المتر بـ4610 جنيهات.. تعرف على أسعار أراضي الطرح الجديد بالعلمين

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بجهاز مدينة العلمين الجديدة، أن قيمة سعر المتر بالأراضي الجديدة الجاهزة للطرح، والتي ستطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة العلمين الجديدة، وفقًا لآلية التخصيص الفوري التى أقرتها الوزارة، ستبلغ 4610 جنيهات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة استثمارية متنوعة وفقًا لآلية التخصيص الفوري التى أقرتها الوزارة.

بـ4610 جنيهات للمتر.. تعرف على أسعار أراضي الطرح الجديد بمدينة العلمين الجديدة

وقالت مصادر مطلعة بجهاز المدينة، لـ«الوطن»، إن إحدى شركات التسويق لسياحة اليخوت تعاقدت مؤخرا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإنشاء 3 مراكز تدريب في مجال اليخوت، بمدن «العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية، والروبيكي» لإصدار التراخيص اللازمة لقائدي القوارب أقل من 3000 طن طبقا للوائح والقوانين الدولية.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرا على المستثمرين، ودعما للاستثمار بالمدن الجديدة.

وكانت «الوطن» علمت من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة، ستطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة على المطورين العقاريين، بنظام الشراكة بالحصة العينية، خلال مطلع فبراير الجاري، مشيرة إلى الانتهاء من طرح عدد كبير من الأراضي جنوب المدينة على المطورين الصناعيين، كذلك طرح أراضٍ خدمية بمنطقة الإسكان المتميز، وسكن مصر لإنشاء عدد من المرافق الخدمية، والحيوية، في إطار خطة الدولة للانتهاء من تدشين مدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع.

مصادر لـ«الوطن»: الإسكان تطرح أراضي بالعلمين الجديدة على المطورين العقاريين فبراير الجاري

وكانت المصادر كشفت لـ«الوطن» أنه جارٍ الآن حصر الأراضي بمدينة العلمين الجديدة، وتصنيفها طبقا للأنشطة، لطرحها على المستثمرين والمطورين العقاريين، حسب نشاط كل قطعة، بما يتلاءم وطبيعة كل قطعة، حسب موقعها من المخطط الإستراتيجي للمدينة، وذلك ضمن خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي.

وكانت «الوطن» علمت من مصادرها الخاصة بجهاز مدينة العلمين الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية، أصدرت أوامر إسناد، بقيمة 19 مليار جنيه لصالح 6 شركات مقاولات عقارية كبرى، تعمل فى الحي اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة، خلال يناير الماضي للانتهاء من سرعة تنفيذ المشروعات، وإحداث نقلة نوعية بالمدينة المليونية الجديدة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

مصادر لـ«الوطن»: الإسكان تصدر أوامر إسناد بـ19 مليار جنيه لـ6 شركات عقارية بالعلمين الجديدة

وكانت المصادر أكدت أن أوامر الإسناد تتعلق بأعمال «التشطيبات والبنية التحتية» بالحي اللاتيني، وأن مدة تنفيذ أعمال التشطيبات ستنتهي مطلع 2023.