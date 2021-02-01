ضبط المتهمين بتصوير فتاة بالمنصورة ونشر صورها على «يوتيوب» دون علمها

تمكنت الأجهزوة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط القائمين على إدارة قناة بـ«اليوتيوب»، لنشرها مشاهد للسخرية والإيحاءات الجنسية في المنصورة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجود قناة على موقع «يوتيوب»، وقيام القائمين عليها بنشر مقاطع فيديو تحوي عددا من المشاهد التمثيلية، تتضمن الاستهزاء والسخرية والإيحاءات الجنسية من بعض المواطنين، ومن بينهم بعض الفتيات، حال تواجدهن بالشوارع العامة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، كما ورد بلاغ من «إحدى الفتيات - مقيمة بالدقهلية»، تضررت من ظهورها بإحدى المقاطع بالقناة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم ضبط القائمين على إدارة القناة وتبين أنهما «شخصين – مقيمين بالدقهلية»، وبتفتيشهما عثر بحوزة أحدهما على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهما الواقعة وإدارة القناة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وتصوير ونشر العديد من المشاهد التمثيلية بهدف تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.