إصابة أمين شرطة بكسر الساقين في الدقهلية: صدمته سيارة مسرعة

أصيب أمين شرطة من قوة قطاع السجون، اليوم، بكسر في الساقين، بعدما صدمته سيارة ملاكي في أثناء عبوره طريق «بلقاس – جمصة».

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد وروود بلاغا لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومصاب علي طريق «بلقاس – جمصة»، أمام قرية «الرزقة»، دائرة مركز بلقاس.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم «د ي ط 9863 ملاكي»، قيادة «وليد. ح. إ.»، 64 سنة، بالمعاش، مقيم ببندر طلخا باتجاه جمصة، وبمكان الحادث اصطدام بالمدعو محمد إسماعيل السيد علي، 37 سنة، أمين شرطة، من قوة قطاع السجون، سجن شديد الحراسة بجمصة، مقيم في بندر تمي الأمديد، حال عبوره الطريق لشراء بعض احتياجاته من أحد المحلات بالطريق، ونقل إلى مستشفي بلقاس المركزي للعلاج، وبالفحص تبين حدوث إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه كسر بالساقين.

وبسؤال المصاب في محضر الشرطة، أكد أنه حال عبوره الطريق لشراء بعض احتياجاته صدمته سيارة مسرعة، واتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك، موضحا أنه كان متجها لجهة عمله، مرتديا ملابسه المدنية.

وبسؤال قائد السيارة في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر المحضر رقم 1460 لسنة 2021 جنح مركز شرطة بلقاس، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.