أديب للبنوك: اشركوا الناس في المشروعات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن دعوته للبنوك المصرية بفتح صناديق تُمكن المواطنين من المساهمة والمشاركة في المشروعات القومية، تأتي بعد ظهور قضايا «المستريحين» التي تنتشر في الكثير من القرى والمحافظات، «ظاهرة المستريحين تظهر بشكل كبير، وحصول بعض المواطنين على أموال كثيرة من المواطنين ثم النصب عليهم يؤكد أن مصر فيها فلوس كثيرة».

أديب للبنوك: دخلوا الشعب في المشاريع واسحبوا السيولة من إيدهم

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»: «البلد فيها فلوس كثير، يا ريت ندورها في المشروعات الاقتصادية، البلد مليانة مشاريع ومهما الدولة مولتها محتاجة فلوس.. دخلوا الشعب معاكم في المشاريع ونسحب السيولة الموجودة في إيديهم، بدل ما الناس تضيع قوتها وقوت عيالها».

بنوك العالم بتعمل صناديق للشعب للمشاركة في المشروعات

وأشار الإعلامي، إلى أن المواطنين وضعوا أكثر من مليار ونصف في «حجر واحد نصاب»، وهذا دليل أن الدولة بها أموال كثيرة، «أشركوا الشعب في المشروعات، البلد عاملة مشروع رخام عالمية دخلنى معاك نزلى مشروعات، وتعالوا نعمل صندوق وصكوك وأسهم للمشاركة في مشروعات الدولة، البلد تحتاج لأفكار البنوك العظيمة وهذا يزيد من العمالة، العالم كله ماشي كده».

مصر مليئة بالمشروعات.. دخلني في مشروع القطار السريع

وتابع: «فيه ناس معاها فلوس وناس مش معاها فلوس، ومش معنى أنى أقول إن مصر فيها فلوس كتير إن الناس كلها معاها فلوس، بس الدولة مليئة بالمشروعات، دخلنى في مشروع القطار السريع وقم بعمل أسهم ودراسة جدوى لها بدلا من أن تتحمل الدولة كل تكاليفه الآن الفوائد تقل وهناك مشروعات يتم تنفيذها وهناك أموال، فدخلنى معاك في المشروعات، ولو قولتلى أنا عمرو أديب أدخل معاك في مشروع التروماى هدخل معاك».