عمرو أديب عن تحرش طبيب بفنانين وشخصيات عامة: «المجتمع مش مصهين»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حوادث التحرش قد سمع بها الكثير من المواطنين، والعقل الجمعي للمجتمع المصري يرفض تلك المسألة جملة وتفصيلا: «انتفض المجتمع المصري مرات كثيرة من أجل حوادث تحرش وللاقتصاص من المتحرشين، والمجتمع مش مصهين».

طبيب الأسنان صاحب واقعه التحرش

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه لبرنامجه «الحكاية» والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أنه وفيما سبق كان التحرش الظاهر على السطح تحرش الرجل بالمرأة فقط، ولكن وخلال الأسبوع الماضي ظهرت واقعة جديدة لتحرش رجل بعدد من الرجال المشاهير والشخصيات العامة، وهذا الأمر لم يكن أحد يسمع به من قبل، والخطورة في الأمر هي خيانه الأمانة، لأن من قام بالتحرش هو طبيب أسنان، وهو الذي وثق فيه المرضي وذهبوا إليه: «الطبيب تم ضبطه والقبض عليه، وكان يقوم بتخدير مرضاه من الرجال فقط ويتحرش بهم ويصوروهم ويهدههم ليعودوا له مرة أخرى ويمارس معهم الرذيلة، حادثة مرعبة».

بعض الناس خدوا الموضوع بسخرية وهم أقلية

وأوضح، أن الطبيب كان يستغل تخدير المرضي أثناء علاجهم للقيام بفعلته والتحرش الجنسي بهم، والجيد أن هناك شخصيات عامة في الدولة تعرضت لذلك ولم تخجل، وقاموا بتحرير بلاغ ضد الطبيب: «بعض الناس خدوا الموضوع بسخرية وهم أقلية، وأنا بتوجه بالتحية للشخصيات العامة لأنهم لم يحرجوا وقدموا بلاغات رغم أن حوادث التحرش بهم كانت منذ سنوات».

وأكد «أديب» أن النيابة المصرية عملت على مدى شهور بمتابعة ذلك الطبيب حتى تم القبض عليه، وهو الآن مودع بالحبس: «أن يقف أحد ويقول ده بلا خجل وبشجاعة هو ما يردع الناس دي».

المجتمع بيصلح نفسه

وأشار، إلى أن ردع ذلك الطبيب سيؤدى بالحالات التي لديها رغبة أو تسول لها نفسها بأن تقوم بمثل تلك القازورات أن يرتدعوا: «المجتمع بيصلح نفسه بنفسه، ولا يسكت، وهناك نيابة ونائب عام مستعدين لاتخاذ الإجراءات طبقًا للقانون».