عمرو أديب عن قضية الطبيب المتهم بالتحرش: هذا ليس مجتمع «الطرمخة»

علق الإعلامي عمرو أديب، على قضية طبيب الأسنان الشهير المتهم بالتحرش، بعدما فجر الفنان عباس أبو الحسن هذه القضية، وتبعه شهادات أخرى، ما أسفر عن حبس الطبيب على ذمة التحقيقات، قائلا: «الناس بقالها سنين بتجرب القانون في مصر، يعني بيقولوا الحق ده أبوه كذا، وأتحدى إن فيه قضية بمصر عدت من الإعلام أو الرأي العام أو القضاء».

وأضاف مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «هذا ليس مجتمع الطرمخة، لكنه مجتمع العدل، ومش رأي الناس إن الطبيب مجرم هو اللي هيدخله السجن، ولو قالوا برئ مش ده اللي يبرأه، لكن فيه نيابة وهناك قاضي وأدلة وقرائن وشهود ومحكمة، ومش هيفرق معي إنه هيطلع براءة أو يتم الحكم عليه».

وتابع: «الآن أصبح الملف في يد القاضي والنيابة وإما أن تحوله إلى المحكمة أو تغلق الملف، وهذا الأمر متبع في العالم كله وليس في مصر فقط.. مفيش طرمخة على حاجة ومفيش ابتزاز للقانون أو للمحكمة، لو فاكرين طفل المرور، قالوا ابن قاضي، والمتحرش أبوه شغال في مكان ما، وده برضه مكنش له علاقة، والعلاقة الوحيدة هو القانون وضمير القاضي وربنا هو اللي شاهد ومن يسبب الأسباب».

وكان الفنان عباس أبو الحسن، قد قال في تصريحات خاصة للإعلامي عمرو أديب في حلقة الجمعة، إنه تعرض للتحرش من الطبيب المذكور 3 مرات بالرغم من أنه لم يتردد على عيادته، مشيرًا إلى أن ضحاياه كانوا كثر، وأنه لم يتورع أبدًا عن ارتكاب هذا السلوك.