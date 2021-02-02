اكتشاف مريضين بكورونا لديهما سلالتان مختلفتان بالبرازيل

واقعة جديدة أثارت قلق الأطباء والمتخصصين حيث ثبتت إصابة لدى شخصين بسلالتين مختلفتين من فيروس كورونا في نفس الوقت، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز» عن «رويترز» عن مريضين من البرازيل لديهما أول حالة كورونا مزدوجة، تعرض كل منهما للإصابة بسلالتين من الفيروس في نفس الوقت.

وكشف باحثون في جامعة فيفيل بجنوب البرازيل عن الحالتين حيث كانت الحالة الأولى، والتي ثبتت إصابة أحد المرضى بسلالتي كورونا تطورتا بشكل منفصل ورصدتا في ولايتين برازيليتين مختلفتين، وأطلق عليهما «P.1» و«P.2» والمريض الثاني، فقد كشفت الفحوص إصابته بسلالتي «P.2» التي ظهرت في البرازيل، و«B.1.91» التي رصدت لأول مرة في السويد وذلك عند إجراء دراسة على 90 مريضا بفيروس كورونا المستجد.

وبحسبما أعلنته الجامعة فإن المطمئن أن أعراض المريضين كانت خفيفة، مؤكدة أن الأعراض كانت مجرد سعال جاف في الحالة الأولى وسعال والتهاب في الحلق وصداع في الثانية، وكان الجانب الإيجابي أنه لم يكن أي منهما بحاجة إلى دخول المستشفى.

ولم تخضع هذه الدراسات للتحكيم العلمي حتى الآن ولم تعلق عليها منظمة الصحة العالمية.

وحذر الباحث الذي قام بالدراسة فرناندو سبيلكي، من إمكانية أن يؤدي هذا النوع من العدوى إلى إحداث المزيد من الطفرات على الفيروس بسرعة وأن ذلك أثار مخاوفه.

ونقلت عنه «رويترز» قوله: «يمكن أن تولد هذه العدوى المشتركة مجموعات أخرى من الفيروس، وتنتج طفرات جديدة بسرعة أكبر مما كان يحدث. سيكون مسارا تطوريا آخر للفيروس».