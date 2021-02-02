خطوات الحصول على أسرة رعاية لمرضى الحالات الحرجة: اتصل برقم الطوارئ

تحتاج العديد من الحالات الحرجة إلى أسرة عناية مركزة، لكن إيجادها يعد أمرا صعبا، حيث دائما ما يكون هناك نقص في عدد أسرة العناية المركزة بمختلف المستشفيات، ما يشكل خطرا على حياة المريض.

ومع انتشار فيروس كورونا وإصابة العديد من كبار السن به، زاد الطلب على أسرة الرعاية المركزة، لذا في السطور التالية تعرض «الوطن» كيفية الحصول على سرير رعاية صحية لمرضى الحالات الحرجة.

خطوات الحصول على أسرة الرعاية الصحية لمرضى الحالات الحرجة

- الاتصال برقم 137 طوارئ وزارة الصحة، بحثا عن سرير رعاية مركزة أو حضانة، والذي حددته الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وقطاع الخدمات الإسعافية، بوزارة الصحة والسكان.

- هذه الخدمة المجانية هدفها الأساسي تنسيق أسرة العناية المركزة الخالية، وأسرة الحضانات الخالية، والحروق والسموم الخالية.

- عند الاتصال برقم الطوارئ الخاص، عليك إبلاغ طبيب الطوارئ بالمستشفى مع تسجيل اسم الطبيب وتليفون الطوارئ.

- يتم تقديم الخدمة اللازمة للمريض بقسم الطوارئ بحجرة الإنعاش أو الملاحظة، لحين تنسيق سرير له من خلال رقم 137 المجانى.

- حتى يتم توفير سرير للمريض، يستمر علاجه فى قسم الطوارئ داخل حجرة الإنعاش أو حجرة الملاحظة.

- عند توفير سرير للمريض يتم الاتصال بالإسعاف من خلال رقم 137، وتوجيه سيارة الإسعاف لنقل المريض إلى المكان الذى تم توفيره وبدون رسوم.

وأطلقت وزارة الصحة رقم الطوارئ والحالات الحرجة 137 في عام 2011، لمساعدة مرضى الحالات الحرجة، بعد قيام العديد من المواطنين بتقديم شكاوي لمعاناتهم من عدم التمكين من الوصول إلى أماكن رعاية لتلك الحالات.

يذكر أن توفير تنسيق الخدمات الطبية العاجلة الأخرى مثل السموم وغسيل الكلى الطارئ وخلافه، ويكون من خلال النظام الإلكترونى أو من خلال الاتصال المباشر أو من خلال الفاكس.