لإنقاذه حياة لاعب ابتلع لسانه.. هيئة الإسعاف تكرم "محمود إسماعيل»

الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، اليوم الثلاثاء، المسعف "محمود إسماعيل" مشرف قطاع شمال بني سويف، لتكريمه بمنحه "شهادة تقدير ودرع" على تفانيه في عمله، وتدخله لإنقاذ حياة لاعب "أبتلع لسانه" أثناء مباراة كرة قدم بدوري القسم الثالث ببني سويف.

وقال الدكتور أشرف يعقوب، مدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، إن تصرف المسعف خلال المباراة، وكذلك فريق الإسعاف المكلف بتأمين مباراة "إهناسيا وأبوكساة" بدوري كرة القدم بالقسم الثالث، والتي جرت بملعب الساحة الشعبية في إهناسيا؛ كان رائعا، حيث شهدت المباراة تعرض لاعب من فريق إهناسيا لإصابة شديدة عقب إصطدامه بآخر من فريق أبوكساة، وتعامل معه على الفور مشرف قطاع شمال بني سويف، أثناء تواجده بملعب المباراة السبت الماضي.

وأشار مدير فرع الإسعاف ببني سويف، إلى أن رئيس الهيئة دعا مشرف قطاع شمال بني سويف، لتكريمه بمقر الهيئة بالقاهرة، عقب تناول وسائل الإعلام للواقعة والإشادة بها، ومنحه شهادة تقدير، لتفانيه في العمل، مؤكدًا أن ما يقوم به رجال الإسعاف يعد نموذجا يحتذى به في الأمانة والإخلاص في أداء واجبات ومهام العمل بطريقة مهنية يشهد بها الجميع.

وكان المسعف محمود إسماعيل، مشرف قطاع شمال بني سويف مسؤول إصابات الملاعب بفريق إهناسيا الرياضي متطوعا، نجح في التعامل مع الإصابة التي لحق بلاعب الفريق احمد عبدالعظيم "عظيمة" الذي كاد أن يفارق الحياة، بملعب مباراة فريق أمام نظيره "أبوكساه" بدوري القسم الثالث، بملعب الساحة الشعبية في إهناسيا ببني سويف.

ونشر نادي إهناسيا الرياضي برئاسة حسن بدوي، على صفحته بـ"فيسبوك" منشورا يشيد اخصائي إصابات الملاعب بالفريق، لتعامله السريع مع لاعب الفريق، الذي أجريت له عملية جراحية، الأحد، بأحد مستشفيات بني سويف.