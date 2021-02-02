«هندسة البتروكيماويات»: مجمع التكرير بقناة السويس يلبي احتياجات السوق

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشـام سعودى رئيس النقابة، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســن لطفــى، ندوة «مستقبل صناعة البتروكيماويات في مصر .. طموحات وتحديات» بمقر النقابة بالشاطبى، وحاضر فيها الدكتور عباس أنور عزت، رئيس قسم هندسة البتروكيماويات بجامعة فاروس.

وقال الدكتور حسـن لطفــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الندوة تأتى تفعيلا لدور النقابة في تمكين المهندسين وتنمية قدراتهم المعرفية في مجالات الصناعة والطاقة لأداء دورهم الوطنى المتواصل في خدمة مصر.

وأضاف أن الندوة تلقي الضوء على واقع الصناعات البتروكيماوية في مصر، وتكاملها مع الصناعات البترولية، والتحديات التي تواجه مستقبل صناعة البتروكيماويات، والفرص والطموحات والخطط المستقبلية للتطوير التي يجري العمل على تحقيقها وفق إستراتيجية تشمل مشروعات بتروكيماوية جاري تنفيذها ومشروعات مستمرة ومتواصلة لتطوير البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية بالاضافة إلى مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز، ومشروع تمكين شباب البترول وتأهيلهم للقيادة ومشروعات تطوير وتحديث قطاع البترول والتي بدأت منذ عام 2016 وفق إستراتيجية واضحة وخطط تنفيذية محددة مرتبطة بتوقيتات زمنية لإنجازها من اجل التطوير المستمر لقطاع البترول والغاز وتحقيق مستقبل افضل لهذا القطاع، وكذلك تشمل الندوة إلقاء الضوء على مشروع محور الطاقة.

كما قال الدكتور حســـن لطفـــى، أن استراتيجية التطوير والتحديث لقطاع البترول والغاز تهدف إلى جذب الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإصلاح الهيكلى والتنمية البشرية وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين أداء أنشطة الإنتاج واستراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز ودعم اتخاذ القرار وتوافر المعلومات.

ومن جانبه قال الدكتور عباس أنور عزت، أستاذ هندسة البتروكيماويات، إن العديد من المشروعات البتروكيماوية الهامة يجري تنفيذها، منها مشروع إنتاج البولي بروبيلين الذى يهدف إلى إنتاج مادة البولي بروبيلين بطاقة 450 ألف طن/ السنة، لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض، ومشروع إنتاج البولى بيوتادين المطاطي، ويهدف المشروع إلى إنتاج 36 ألف طن سنويًا من مادة البيوتاديين المطاطي.

ولفت إلى مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ويهدف إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF)، ومشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته ويهدف إلى إنتاج 52 ألف طن سنويًا من اليوريا فورمالدهيد 26 ألف طن سنويًا من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن، ومشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين ويهدف إلى إقامة مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة باستخدام 2 مليون ونصف مليون طن سنويا من الزيت الخام والمتكثفات.

وأوضح أن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس الذي يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية بدلا من إستيرادها من الخارج وزيادة الصادرات وإتاحة مواد تغذية لإقامة العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار إستراتيجية الدولة لتشجيع هذه الصناعات، بالإضافة إلى إتاحة منتجات بترولية بمواصفات عالمية.

كما أشار الدكتور عباس أنور، إلى أن هذا المجمع يحقق التكامل مع مستودعات التخزين القائمة، ويُعظم الاستفادة من التيسيرات والمواني البترولية بالمنطقة، بما يعزز مشروع تحول مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.

كما تناولت الندوة المشروعات المستمرة لتطوير البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية ومنها مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية وزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية وتدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز.