استشاري كبد محذرا من الأعشاب: زيت البقدونس يسبب الإجهاض

حذر الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، من بعض العادات الخاطئة، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع بداية وباء كورونا المستجد، بحجة أنها تساعد على تقوية مناعة الجسم وتقي من الإصابة بفيروس كورونا، منبها بأن التناول المفرط للأعشاب والمضادات الحيوية، أو الاعتماد على وصفات عشوائية لعلاج كورونا، أمور خطيرة للغاية من الناحية الصحية، تضر ولا تفيد بأي حال من الأحوال.

وأضاف «المنيسي»، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، ومن تقديم الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، أن الوصفات العشوائية لعلاج كورونا المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تفيد ولا تتسبب في نتائج إيجابية، ولا تستطيع التعامل مع هذا الفيروس، محذرا من استخدامها لأنها إلى جانب ذلك تسبب إضرار على صحة الإنسان.

الإفراط بالمضادات الحيوية ينقص الكتلة الجرثومية التي يحتاجها جسم الإنسان

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن الاستخدام المفرط ودون استشارة من الطبيب للمضادات الحيوية، يتسبب في نقص الكتلة الجرثومية التي تعيش مع الإنسان ويقضي على البكتريا الحميدة، التي يحتاجها لعمل جهازه المناعي، وبالتبعية تسبب أضرارا صحية خطيرة له.

الأدوية تصنع من الأعشاب لكن يجب التأكد من نسبة سمويتها ونظافتها

أما عن تناول الأعشاب، فأشار إلى أن الأدوية تصنع وتستخرج من الأعشاب بالأساس، ولكن هذا لا يعني أن نفرط في استخدامها، لأن الأدوية تستخرج منها بعد حسابات دقيقة والتأكد من عدم سميتها أو تلوث لتلك الأعشاب، منبها من أين نضمن أن هذه الأعشاب غير ملوثة.

وأكمل، هناك أعشاب من الممكن أن تؤدي إلى فشل كبدي وفشل كلوي بشكل مباشر، كما في حالة عشب البقدونس، فالمغالاة في استخدام زيت البقدويش قد يؤدي إلى إجهاض الحوامل، ولهذا ينصح بأكل النباتات كما هي دون أن تجفف ولا أن تسلق، بل في صورتها الطبيعية.