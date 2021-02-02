مسلم يشيد بتمثيل الوزراء أمام النواب: لا أتخيل وجود قضية رأي عام لا تناقش في البرلمان

أشاد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، بالدور الذي يؤديه نواب البرلمان الحالي، في مناقشة برامج الحكومة، واستدعاء عددًا كبيرًا من الوزراء، مؤكدا أن هذا هو دور المجلس، وإذا تقاعس مجلس النواب عن هذا الدور، سيعطي الفرصة لقوى أخرى لتأدية هذا الدور، مشيرا إلى أنه من المعروف أن المجلس دوره الرقابة والتشريع، «لو مقامش بالدور ده هيسيب الفرصة لزعامات سياسية أو ائتلافات أخرى تقوم بهذا الدور».

لا أتخيل وجود قضية رأي عام لا تُناقش في مجلس النواب

وأضاف «مسلم»، خلال لقائه مع المذيع الدسوقي رشدي، في برنامج «كلمة واحدة»، على «نغم إف إم»، أنه لا يتخيل أن تكون هناك قضية رأي عام، لا يجري مناقشتها في مجلس النواب، أو تكون مطروحة في البرلمان، «أنا أحيي المجلس الحالي على هذا الدور، وعاوز أقول أن المجلس اللي فات كان ليه ظروفه، حيث كان يبحث عن الانسجام»، موضحًا أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، لم يكن يبحث أن يكون البرلمان سلطة أعلى من سلطة أخرى -إبان رئاسته للمجلس- «علشان الدنيا لا تهتز».

البرلمان الحالي مُحملا بهموم وشكاوى المواطنين

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن مجلس النواب الحالي، جاء في ظروف مختلفة، حيث أن الوضع في مصر مستقر الآن، وهناك حكومة بها أحدث وزير مر عليه أكثر من عام، «البرلمان الحالي معظم اللي فيه منتخبين سواء قائمة أو فردي، ومحملين بهموم وشكاوى المواطنين، كان عندهم فرصة كبيرة أنهم يواجهوا الوزراء، ويسردون عليهم ما يفكر فيه الشارع المصري»، موضحًا أن 75% من نواب البرلمان الحالي جُدد، وهذا تفاعل إيجابي في صالح الدولة المصرية، وفي صالح المواطن.

هناك ملفات مهمة يّطرحها الوزراء أمام النواب

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الوزير الذي لا يخشى من شيء، فرصته ذهبية من أجل الاستماع إلى آراء المواطنين من خلال النواب، «يعني إحنا مشوفناش وزراء خارجية بقالنا كتير أمام مجلس النواب، والسفير سامح شكري وزير الخارجية راح المجلس، وعرض برنامج الوزارة أمام المجلس، وفيه ملفات مهمة تُطرح، فوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ستمثل أيضًا ببرنامجها أمام مجلس النواب».

الحكومة المصرية مُعظمها «تكنوقراط»

وأكد أن هذا الأمر، يُعد فرصة للوزراء للاستفادة من أراء المواطنين والنواب، وحدوث توافق على ملفات بعينها، ورفض ملفات أخرى، «الحكومة عندنا تكنوقراط، الحس الشعبي والتواصل مع الناس مش بالدرجة الكبيرة، فدي فرصة ليهم، يوصلوا برامجهم للناس عبر مجلس النواب، ويعرفوا الناس بتقيمهم على أساس إيه».