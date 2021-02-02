«مُسلم» في ذكرى غرق «عبارة السلام»: منظومة فساد حكومي وبرلماني وإعلامي لحماية الجاني

تحدث الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير موقع وجريدة «الوطن»، عضو مجلس الشيوخ، عن الذكرى الـ15 لغرق «عبارة السلام 98»، واصفا إياها بأنها «أخطر حادثة شاهدتها حتى الآن».

وقال مسلم، «رغم إن العالم شهد سيولا وزلازلا والكثير من الحوادث الخطرة، إلا أن كلها أحداث كانت الطبيعة فيها غالبة، لكن الحادثة دي كانت صعبة جدا».

كانت هناك منظومة فساد تتستر على جناة الحادث

وأضاف «مسلم»، خلال لقائه مع المذيع الدسوقي رشدي، في برنامج «كلمة واحدة»، على «نغم إف إم»، أن تلك الحادثة كشفت عن أن هناك منظومة فساد للتستر على الجناة في هذا الحادث، فظهرت منظومة فساد حكومية وبرلمانية واعلامية ومجالات اخري أيضًا، موضحًا أن الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، التقى أهالي شهداء الحادث، وكتب عنهم وعن آلامهم ودوّن كتابا عن هذا الأمر.

مسلم يُشيد بكتابة الراحل وحيد حامد عن غرق العبارة

وتابع رئيس تحرير «الوطن»: «كان فيه أب فقد زوجته وأولاده في هذا الحادث، وكان متأثرا بشكل لا يتخيله أحد، وقال: أنا هعيش لمين ولا هشتغل لمين؟»، مضيفا أن الكاتب الراحل وحيد حامد أيضًا كان يكتب مسلسلا رائعا عن هذا الأمر، «أعطى حكما لممدوح إسماعيل في أحداث المسلسل، وقال مش هغير الحكم في السيناريو حتى لو الحكم اللي صدر من المحكمة غير اللي توقعته».ورفض اي ضغغوط لتغيير السيناريو وقال لي ان حيثيات الحكم تضننت اجزاء من سبناريو مسلسله

محمود مسلم يُشيد بتقرير لجنة النقل بالبرلمان عن حادث غرق العبارة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه يتذكر بالخير لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب حينذاك، حيث أعدت تقريرا من أقوى التقارير في لجنة التقصي، حيث اتهمت الحكومة أيضًا بالإهمال وعدم الكفاءة في إدارة الأزمة، وعدم المساهمة في إنقاذ أرواح المواطنين وانتشالهم قبل الغرق، وهذا كان من البرلماني البارز حمدي الطحان.

وواصل عضو مجلس الشيوخ، «على كل الأحوال، الحادثة دي صعبة جدًا، وربنا ما يعيدها ولا يكتبها على حد، برضوا الحادثة أظهرت جشع البعض، وتربح البعض من دماء الضحايا، وده أبشع أنواع الكذب والسرقة، ربنا يصبر الأهالي بعد 15 سنة، ويغفر للي ماتوا، يارب تكون الأمور أحسن وأنا واثق إن الأمور أحسن، ومتأكد إنها مش هتتكرر».