مسلم يقسم على الهواء: التعامل بمهنية ضد إسفاف رئيس الزمالك شاق للغاية

كشف الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، تفاصيل معركته مع رئيس الزمالك المعزل، لافتا إلى أن جريدة «الوطن»، كانت خاضت هذه المعركة مُحافظة على المهنية، وكانت ممارسة شاقة للغاية، «حاجة شاقة جدًا إننا نتعامل معاه بمهنية، لأننا مش هنقدر نجاريه في أسلوبه المبتذل، وإلا يبقى إحنا مفرقناش عنه».

تصريحات رئيس الزمالك المعزول تتضمن أكاذيب غير طبيعية

وأضاف «مسلم»، خلال لقائه مع المذيع الدسوقي رشدي، في برنامج « كلمة واحدة»، على «نغم إف إم»، أن تصريحات رئيس الزمالك المعزول، كانت تتضمن كمية أكاذيب غير طبيعية، «ربنا يعلم قد إيه إحنا كنا بنحاول نضبط أرائنا عشان لا نتجاوز، الخبر كان خبر والرأي رأي والتحقيق تحقيق، ومعندناش أغراض أخرى في المعركة معاه، بل كنا نلتزم المهنية بشكل أساسي».

نأمل ونثق في القضاء في استعادة حقوقنا من رئيس الزمالك المعزول

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن رئيس الزمالك المعزول، أساء كثيرًا لجريدة «الوطن» وتجاوز في حقه شخصيا، فضلا عن حقوق العديد من العاملين بها، «تجاوز في حقنا كثيرًا، وإن شاء الله نأمل ونثق أن القضاء المصري يرجع لينا حقنا، التجاوزات كانت كثيرة وسيئة، إحنا ما زلنا ماسكين من نار في موضوع المهنية، هذا الشخص التعامل معه بمهنية في كل الإسفاف اللي بيقوله أقسم بالله عملية شاقة جدًا».

مسلم: ما زلنا «ماسكين من نار» في التعامل بمهنية ضد إسفافه

وتابع ساخرًا: «الراجل ده كان يطلع يشتم بليل ويألف قصص خيالية، كنت ماشي مع إيهاب الخطيب، ونزل قال هروح أحلق، لاقيت بعدها بنص ساعة رئيس الزمالك المعزول، طالع يقول ابن اختي مسك إيهاب الخطيب ضربه، أنا اتصلت بالخطيب وأنا مخضوض، وقولتله إيه اللي حصلك، قال ولا أي حاجة خالص، ولا لسه خرجت من عند الحلاق».