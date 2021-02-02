مسلم: النخبة أصبحت تخشى «السوشيال».. والصحافة لم تخسر المعركة أمامها

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، إن النخبة أصبحت تخشى وتخاف من السوشيال ميديا، حيث إن السوشيال ميديا، بها أمر خطير للغاية، يتمثل في أنها ليس لها ضابط أو رابط، «طول الوقت تدعو للحرية، لكن تُمارس الديكتاتورية بشكل مُرعب».

بعض النُخب يُهانون بالأب والأم والسباب بمجرد التعبير عن آرائهم

وأضاف «مسلم»، خلال لقائه مع المذيع الدسوقي رشدي، في برنامج « كلمة واحدة»، على «نغم إف إم»، أنه إذا حاول أحد من النخبة الإدلاء برأيه في قضية ما، «ممكن يلاقي نفسه مشتوم بالأب والأم ومتبهدل على السوشيال، وده يتعارض مع الحرية، لدرجة أن أبناء النخب، قد تُعارضهم بسبب الإفصاح عن أرائهم وهذا يُسبب لهم الشتائم».

الصحافة لم تّخسر معركتها أمام السوشيال ميديا

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن الصحافة لم تّخسر معركتها أمام السوشيال ميديا، سواء المواقع الإلكترونية أو الصحف الورقية، فالمواطنين ما زالوا يبحثون في المواقع والصحف للتأكد من الأخبار التي تُنشر على السوشيال ميديا للتأكد من صحتها، «فيه ناس لما تقول (قالوا على السوشيال ميديا) تُعني بها أنها تحتمل التكذيب».

جماعة الإخوان استغلوا الشائعات على السوشيال ميديا بشكل كبير

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان استغلوا الشائعات على السوشيال ميديا بشكل كبير، لكن «الناس بتدخل تشوف المعلومات من موقع الوطن أو اليوم السابع أو الأخبار أو الأهرام والمواقع الموثوق فيها تقول أه والله فعلا الخبر صح أو لا الخبر خطأ»، حيث إن هذه المواقع لديها من الجرأة الاعتذار حال الخطأ، إنما السوشيال ميديا ليس به هذا الأمر على الإطلاق، «لا فيه اعتذار ولا حاجة، يرمي الشائعة وخلاص».

التريندات التي ظهرت الفترة الأخيرة أقل ما يُقال عنها «تافهة»

وأوضح أن البعض للأسف يسير وراء «التريند»، وإذا قيمنا التريندات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة نجد أنها تُعبر عن قضايا أقل ما يُقال أنها تافهة، فجمهور السوشيال ميديا لا يعبر بأي حال من الأحوال عن الرأي العام المصري، «لو كنا عملنا استبيان وشوفنا رأي السوشيال ميديا عن امتحانات الثانوية العامة، أو عن الانتخابات سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أو عن إقامة بطولة العالم لكرة اليد لكنا شوفنا رفض منهم، بس أنا في الوقت ذاته، لست مع تجاهل السوشيال والترندات، خاصة الذين يعبرون عن قضايا هامة وبدون تمويل وبدون لجان الكترونية».