إحالة 123 موظفا للتحقيق في حملة تفتيشية على مستشفيات السنبلاوين

شنت مديرية صحة الدقهلية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والجهاز التنفيذي بالمحافظة اليوم الثلاثاء، حملات تفتيشية على بعض القطاعات بالمحافظة، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتصدى للفساد بمدينة السنبلاوين.

وتم خلال الحملة إحالة 123 موظفا بالمستشفيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وإعدام 400 كيلو جرام أغذية وغلق 10 منشآت غذائية لوجود خطر داهم.

جاءت الحملة فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة تحسين مستوى الخدمات للمواطنين ومواجهة الفساد بكل أنواعه، واستمرارا لسلسلة الحملات الميدانية للمرور والتفتيش على قطاعات الخدمات الصحية بنطاق محافظة الدقهلية والتى يتم تنفيذها بالتنسيق مع فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة.

شارك في الحملة كل من: هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ومنال الغندور، السكرتير العام المساعد بالإشراف على حملة مكبرة للمرور والتفتيش على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات الصحية وكذا بعض المنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الصيدلية والغذائية.

تفقدت الحملة عددا من أقسام مستشفى السنبلاوين العام للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين شملت أقسام العمليات والحضانات والمعامل والكلى بالإضافة إلى الصيدليات ومخازن المستلزمات، وتم تحويل 123 موظفا بالمستشفيات والوحدات التابعة لمديرية الصحة للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل.

وتوجه فريق من الطب العلاجي والوقائي، إلى مستشفى شبراهور المركزى حيث تم تفقد أقسام المستشفى من الاستقبال والصيدلية والتعقيم والمطبخ ومتابعة قسم العناية تحت الإنشاء.

ومن جهة أخرى تم المرور على 20 منشأة غذائية وإعدام 400 كيلو أغذية مختلفة لوجود تغير في الخواص ووجود عفن وحشرات وضبط 2.25 طن فلفل مطحون بمعمل مخللات للتغير في الخواص الطبيعية وغلق 10 منشآت غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعمل 20 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وبمرور التفتيش الصيدلي على 9 منشآت صيدلية، تم تحرير 11 محضر عدم تواجد مدير فني، ووجود أدوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة المصدر، وقرب دم وعينات مجانية.

وفيما يخص المنشآت الطبية الخاصة فقد تم المرور على 12 منشأة خاصة من بينهم «مستشفيات خاصة - مراكز طبية - عيادات خاصة- معامل تحاليل» واستصدار قرار غلق لعدد 2 منشأة لجسامة المخالفات بها، وإنذار 4 منشآت طبية خاصة لوجود مخالفات في الترخيص الممنوح، ومرور صحة البيئة على 34 مكان بمدينة السنبلاوين تشمل مستشفيات ومدارس ومخابز ومحلات وشبكات مياه وطرود محطات حيث تم عمل 5 محاضر بيئية وإخطار مجلس المدينة بها، وتم سحب 59 عينة مياه وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل واتخاذ اللازم طبقا للنتائج.

وجرى المرور على 8 منشآت رعاية أساسية من بينهم 8 وحدات طب الأسرة شملت: «ميت غريطة، والزهايرة، وديو الوسطى، ونوب طريف، وشبراهور، والبلامون والبكارية والحصاينة»، لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الادوية والطعوم ومتابعة أعمال المبادرات.