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محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 29-1-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:00 ص | الجمعة 29 يناير 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

من أهم مزايا برج الجوزاء الذكاء الفطري وحب الاستكشاف اللذان يدفعان مواليد هذا البرج إلى خوض المغامرات الممتعة بحثاً عن المعرفة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة كبيرة على الإقناع ويجعلك مؤثرا في جميع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تقوم بتحسين اتصالاتك مهما كانت الضغوط.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

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