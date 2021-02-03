حظك اليوم الأربعاء 3-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يحفظ مولود برج السرطان الأسرار ويعرف كيف يصونها، وفي نفس الوقت هو لا يأتمن أحدا على أسراره، وقلما يثق في شخص ما للنهاية، وتستعرض "الوطن" لقرائها توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمولود برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. يجب أن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم قد تشتد حساسيتك وعليك أن تأخذ الأمور ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.