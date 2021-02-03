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حظك اليوم الأربعاء 3-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الأربعاء 03 فبراير 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يحفظ مولود برج السرطان الأسرار ويعرف كيف يصونها، وفي نفس الوقت هو لا يأتمن أحدا على أسراره، وقلما يثق في شخص ما للنهاية، وتستعرض "الوطن" لقرائها توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمولود برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي.

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