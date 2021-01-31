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حظك اليوم الأحد 31-1-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الأحد 31 يناير 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتصف مولود برج السرطان بالذكاء وسرعة البديهة، ونستعرض حظك اليوم للبرج على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

قد تأتيك اليوم أخبار سارة وتعيش بهجة حقيقية مع الأحباب وفي نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

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