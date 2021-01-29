حظك اليوم الجمعة 29-1-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

يكره مولود برج السرطان، الأشخاص غير المألوفين له والتعرف عليهم، ولا يحب أي انتقادات تقدم له خاصة الصادرة عن الوالدين، كما أنه لا يفضل الحديث عن حياته الشخصية وعمّا يدور بداخله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المال مما يجعل اليوم مناسبا للاهتمام بالماديات أو تصعيد ملف شخصي فقط عليك بمراجعة حساباتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للتشتت، ومن المهم ألا تتسرع في أقوالك ووعودك مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.