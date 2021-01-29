رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 29-1-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:00 ص | الجمعة 29 يناير 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يكره مولود برج السرطان، الأشخاص غير المألوفين له والتعرف عليهم، ولا يحب أي انتقادات تقدم له خاصة الصادرة عن الوالدين، كما أنه لا يفضل الحديث عن حياته الشخصية وعمّا يدور بداخله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المال مما يجعل اليوم مناسبا للاهتمام بالماديات أو تصعيد ملف شخصي فقط عليك بمراجعة حساباتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للتشتت، ومن المهم ألا تتسرع في أقوالك ووعودك مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الخميس 28-1-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 14-11-2020 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 13-11-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 12-11-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 11-11-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 10-11-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي