«الأوقاف» توفر 96 ألف زي أزهري للأئمة.. وزيادة غير مسبوقة في الأجور

عرضت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي ملخص ببعض إجراءات تحسين أحوال الأئمة خلال خطتها ضمن برنامج «مصر تنطلق.. 2018-2022»، والتي تناولها د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأكدت الوزارة أنها قامت بالكثير من الإجراءات ومنها:

1. زيادة في بدل صعود المنبر قدرها 1000 جنيه في يناير 2016م.

2. زيادة ثانية قدرها 600 جنيه لحملة الليسانس، و800 جنيه لحملة الماجستير، و1000 جنيه لحملة الدكتوراه في يونيو 2019م.

3. زيادة ثالثة قدرها 500 جنيه لحملة الدكتوراه، و300 جنيه لحملة الماجستير، و100 جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي في يناير 2021م.

4. زاد إجمالي دخل الإمام حديث التعيين على الدرجة الثالثة من الحاصلين على الدكتوراه 253%، ليصبح 5003,54 جنيه بدلًا من 1417,1 جنيه.

5. بلغت زيادة الإمام المعين على الدرجة الأولى من الحاصلين على الدكتوراه نحو 3943,05 جنيه، ليصبح الإجمالي 6692,22 جنيه بدلًا من 2749,17 جنيه.

6. بلغت أقل زيادة لأحدث إمام معين على الدرجة الثالثة من حملة الليسانس نحو 2787,44 جنيه، ليصبح الإجمالي 4075,54 جنيه بدلا من 1417,1 جنيه.

96 ألف زي أزهري

7. توفير الزي الأزهري المجاني، حيث تم توفير 96 ألف زي أزهري مجاني خلال خمس سنوات، منها 40 ألف زي أزهري تم توزيعها خلال هذا العام، وتم التعاون مع أفضل الشركات المصنعة للزي، وفي مقدمتها مصنع المحلة للغزل والنسيج.