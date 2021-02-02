بأكثر من مليار و500 مليون.. جهود «الأوقاف» في خدمة المجتمع

عرضت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي ملخصا ببعض إجراءاتها في ملف خدمة المجتمع، خلال خطتها ضمن برنامج «مصر تنطلق.. 2018-2022»، والتي تناولها د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز ما نشرته الوزارة من هذه الجهود..

١. تم صرف أكثر من مليار ونصف المليار جنيه في خدمة المجتمع.

٢. تم صرف 125 مليون جنيه لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء مدارس، ولحساب صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم.

٣. تم صرف 100 مليون جنيه سكن كريم من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

٤. تم صرف 50 مليون جنيه لمساعدة العمالة غير المنتظمة من خلال الحساب المخصص لذلك.

٥. استخراج 140 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

٦. تم صرف 30 مليون جنيه مساهمة في تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

٧. تم صرف 20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار.

٨. تم صرف 20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة.

٩. تم صرف 28,679,440 جنيهًا في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان.

١٠. تم صرف 16,300,000 جنيه في رفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان.

١١. تم صرف 25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

١٢. 898,325,185 جنيهًا إعانات نقدية وعينية وقرض حسن بدون فوائد أو مصاريف إدارية.

١٣. 365,889,942 جنيهًا حصيلة مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث تم توزيع 3971 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين.

١٤. تم صرف أكثر من 105 ملايين جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ، وتحت إشراف الوزارة.