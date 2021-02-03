حظك اليوم الأربعاء 3-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:05 ص | الأربعاء 03 فبراير 2021
حظك اليوم برج العذراء
يسعى مولود برج العذراء بشكل دائم لإتمام المهام المسندة إليه في موعدها، كما أنه يحب النشاط في الحركة ولا يستسلم للكسل، وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد لقراء «الوطن» توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج العذراء.
حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني
ما زال القمر في منزلك الثاني مما يدفعك لدراسة أمور مهنية ومالية وعليك أن تعتني بحساباتك تجنبا للخسائر.
حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي
اليوم تنصحك الأفلاك أن تتأنى في أقوالك حفاظا على علاقاتك.
ومن أبرز مشاهير برج العذراء إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.