القصة الكاملة لقتل عاطل على يد جيرانه.. «حطوه في شوال ورموه بالترعة»

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقتل عاطل على يد 2 من جيرانه في مشتول السوق بالشرقية، حيث أمرت بحبس متهمين اثنين اعترفا بقتله في شقة أحدهما بشبرا الخيمة، ثم وضعاه في جوال وألقياه في مياه الترعة، اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمان وكشفت عنها التحقيقات والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والقضائية.

جثة مجهولة

تلقى اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، بلاغا من الأمن العام بالشرقية، مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص موضوعة داخل جوال طاف بمياه ترعة بمشتول السوق، فأمر بتشكيل فريق بحث وتحرٍ لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية المجني عليه والوقوف على ملابسات الحادث.

عاطل وله معلومات جنائية

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، إلى تحديد شخصية المجنى عليه وهو عاطل، وله معلومات جنائية ومن مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، كما كشفت التحريات والفحص أن المجني عليه مُبلغ بغيابه ومحرر محضر بواقعة الغياب في قسم ثان شبرا الخيمة.

اثنان من جيرانه ارتكبا الواقعة

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين، أحدهما يملك مخبزا أمام العقار الذي يسكن به المجنى عليه.

وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، وأسفرت عن ضبطهما وبحوزة أحدهما طبنجة وعدد من الطلقات النارية.

استدراج وقتل

وبمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا أنه نظراً لكون المجني عليه مقيما بعقار كائن أمام المخبز الخاص بهما ووجود خلافات بينهم، عقدا العزم على التخلص منه بقتله، وقيامهما باستدراج المجنى عليه واصطحابه إلى الشقة يملكها أحدهما.

وأضاف المتهمان أنه وعقب وصولهما بصحبة المجني عليه، تعديا عليه بالضرب على رأسه باستخدام عصا حديدية فأوديا بحياته، ووثقاه ووضعاه داخل الجوال ثم نقلا جثته وتخلصا منها وهاتفه المحمول بإلقائهم بمياه الترعة وتم بإرشاد المتهمين ضبط مركبة التوك توك والأداة المستخدمتين في ارتكاب الواقعة.