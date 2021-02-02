نائب يطالب «جامع» بتبني الصناعات القائمة على منتجات زراعية 

أكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أن الصناعة مريضة ومرضها ليس اليوم، وهي مشكلات ليست وليدة اليوم ولا تتحملها وزيرة الصناعة الحالية.

وتابع الوليلي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تعقيبا على بيان نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، قائلا «أنا لا أريد التهويل ولا التهوين، ولكن الوقت قصير وهناك تحديات عديدة، فأين دور المراكز التكنولوجية وتحديث الصناعة ونحن نسعى إلى أن نصل بصادرتنا إلى 100 مليار دولار، وسبل المنافسة غير موجودة.

وأضاف الوليلي، أن شركات قطاع الأعمال مكبلة بالديون، ضاربا مثالا بصناعة السكر، مشيرا إلى أن خدمة الدين على الطن لبعض المصانع تتعدى الألف جنيه، فالسكر ينتج على هامشه صناعات كثيرة، منها السكر والبنجر والمولاس، داعيا وزيرة الصناعة لتبني الصناعات القائمة على الزراعة، لزيادة نسبة الصادرات المستهدفة، والتوسع في الصناعات القائمة زراعة التمور خاصة أن الرئيس تبنى زراعة 5 مليون نخلة ويتولد منها الكثير من الصناعات، وهناك دول اعتمدت على صناعات لمنتجات زراعية، ونجحت في ذلك، وهناك صناعات عديدة في مصر يمكن الاعتماد عليها من إنتاج وزراعة التمور في تعليب التمر وتصديره.

جاء ذلك تعقيبا على بيان وزير التجارة والصناعة، اليوم، في إطار عرض الوزراء لبرنامج الحكومة «مصر تنطلق»، الذي بدأ ببيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وشهدت الجلسة تعقيب عدد كبير من النواب، حيث تساءلت النائبة سميرة الجزار عن فائدة وجود 43 مكتب تمثيل تجاري بالخارج، ودورها في خلق فرص تصديرية جديدة جديدة لمصر، وهل تم تصدير أصناف للأسواق؟ مطالبة بتقييم آداء هذه المكاتب التي تكلف مصر الكثير بشكل سنوي.

وسألت النائبة سميرة الجزار، وزيرة الصناعة حول دور مكاتب التمثيل في جذب الاستثمارات وحجمها في العام الماضي، فيما طرحت نائبة أخرى تساؤلات حول الموقف من تعديلات قانون حماية المنافسة بشأن الرقابة على الاندماجات والاستحوذات.