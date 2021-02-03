سعد الحريري يصل القاهرة للتشاور بشأن أزمة تشكيل حكومة بلاده

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين للتشاور حول ملف أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خاصة في وجود حرص مصري على تقريب وجهات النظر بين كل المكونات اللبنانية.

وقالت مصادر بالمطار، لـ«الوطن»، إنَّ الحريري وصل على طائرة خاصة، وتمّ استقباله والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار الحكومية، وإنهاء إجراءات وصوله.

كان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قد تسلم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي نقلها السفير المصري في بيروت الدكتور ياسر علوي، عبّر خلالها الرئيس السيسي عن تمنياته للبنان بدوام التقدم والازدهار.

وتضمنت رسالة الرئيس السيسي طلب دعم لبنان لترشيح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لولاية ثانية، من أجل خدمة القضايا العربية وذلك على ضوء مسيرته الممتدة في العمل العام والتمثيل الدبلوماسي، فضلًا عن الجهد الذي بذله أبو الغيط خلال السنوات الماضية للحفاظ على العمل العربي المشترك، وتعزيز التواصل مع القوى الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى دفاعًا عن القضايا العربية.

ونوه الرئيس السيسي في رسالته، بحسب بيان صحفي للرئاسة اللبنانية وقتها، إلى إدارة أبو الغيط الرشيدة للجامعة العربية ومواردها البشرية والمالية، وهي العوامل التي يرى أنَّها تؤهله لقيادة الجامعة خلال المرحلة المقبلة.