تفاصيل إنشاء مشروعات على غرار «الأسمرات وبشاير الخير»: تطوير 500 ألف وحدة

كشف المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات خطوات إنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات على غرار مشروعي «الأسمرات» و«بشاير الخير»، بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك في إطار تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها طبقًا للتكليفات الرئاسية.

وقال إنَّ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تطمح للتطوير العمراني على مستوى مصر كلها، مستهدف فيها 500 ألف وحدة على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أنَّ المرحلة الأولى التي نعمل فيها حاليًا سننفذ فيها ما يتجاوز الـ160 ألف وحدة، وهناك 14 محافظة بها 42 مشروعًا.

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية «Ten»، أنَّ اجتماع أمس كان أول اجتماع يعقد مع اللجنة الرئيسية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكان أول صب خرسانة في هذه المبادرة في محافظة السويس، وتعتبر هذه بشرة خير جيدة للغاية مع أول اجتماع الذي كان يحضره 14 سكرتير عام لـ14 محافظة بخلاف رئيس هيئة التخطيط العمراني والتنمية المحلية، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومستشارين من مركز بحوث البناء، وذلك لإنجاح هذا المشروع.

بدء العمل على الأراضي المملوكة للدولة

وتابع: «ناقشنا أمس نقط هامة للغاية وشرحنا المبادرة لكل سكرتيري العموم، وشرحنا الأسس التي بنينا عليها المشروع والتصنيفات والتي سنبدأ العمل عليها، حتى يفهم الجميع ألية البدء في تشغيل الأراضي المملوكة للدولة والجهات المركزية التابعة للدولة، وضعنا خطوطا عريضة رئيسية، وسنشارك حال إنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، ثم نجمع نتائج الاجتماعات والمشروعات، لعرضه على رئيس الوزراء».

200 مليار جنيه للمشروعات

وأشار إلى أنَّ المرحلة الأولى التي تتمّ حاليًا مدة تنفيذ المشروعات فيها ستكون سنة ومشروعات أخري ستستغرق سنة ونصف، مؤكّدًا أنَّ المبادرة كلها الـ500 ألف وحدة مرصود لها 200 مليار جنيه، وخلال 3 سنوات سيتمّ الانتهاء من المبادرة الأولى.