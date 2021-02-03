«الزبيدي».. سمكة أغلى من الذهب في الكويت مهددة بالانقراض (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «الزبيدي.. سمكة أغلى من الذهب»، إذ أشارت تقارير إعلامية دولية، إلى أنّ سعر السمك الموجود بدولة الكويت تجاوز الذهب، إذ يحتل أهمية اقتصادية واستهلاكية كبيرة في منطقة الخليج بصورة عامة والكويت بصورة خاصة.

ويطلق على سمك الزبيدي أسماء أخرى، مثل السمك الفضي، ويعيش في المياه الساحلية مقابل منطقة الشرق الأوسط ويعتبر من الأطباق التقليدية التي تقدم بكثرة في بلدان منطقة الخليج، وتتميز بذيلها المتشعب وجسمها الطويل.

ويحضر سمك الزبيدي بعدة طرق مختلفة، كما أنّه من الأسماك المفيدة، ويوصي خبراء التغذية بإضافته إلى القائمة عند اتباع نظام غذائي، ورغم عدم وجود العديد من المعلومات والدراسات التي تبحث في فوائد هذا النوع من السمك بشكل خاص، لكن الأسماك بشكل عام وبينها «الزبيدي» تعد مصدرا غنيا للبروتينات والدهون الصحية، وتمتاز بكونها لا تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة غير الصحية، عكس بقية اللحوم الدهنية، كما تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر المغذية.

بدوره، قال الدكتور الخطيب يسري جعفر، أستاذ أمراض الأحياء المائية في المركز القومي للبحوث، في تصريحات للبرنامج عبر تطبيق «ZOOM»، إنّ بعض الشعوب تفضل أصنافا نادرة من الأسماك، ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها، وبالتالي رفع أسعارها.

وأضاف: «في بداية التسعينات كان يجرى اصطياد 1000 طن في السن، وبداية من الألفية الجديدة هبطت معدلات الصيد إلى 150 طن، وسط توقعات بانقراضها من مياه الخليج العربي إذا ما استمرت معدلات الصيد في الزيادة».