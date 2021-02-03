الحساء الأخير.. مارادونا يخرج من «عرينه» بعد وفاته (فيديو)

جرى تداول مقطع فيديو للأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، على اعتبار أنه قد يكون الأخير له قبل وفاته.

وظهر اللاعب الأسطوري خلال الفيديو، وهو يخاطب طبيبه ويشرح حالته قبل يومين من وفاته التي هزت عالم الكرة نهاية العام الماضي.

وبدا أسطورة نابولي وبرشلونة السابق، مرهقا في الفيديو، ورأسه مشدودة بضمادات، بعد خضوعه لعملية جراحية بعد تعرضه لجلطة دموية.

ووجد النجم الأرجنتيني صعوبة في الحديث بالطريقة الصحيحة، بينما يجلس في مطبخ المنزل المستأجر الذي توفي فيه لاحقا.

وقال مارادونا في المقطع: «أنا مصاب بكدمات ولكنني بخير».

وأردف «أنت تعلم أنني لا أحب التعبير عن الحب والمشاعر، ولكن عندما أكون مع أناس طيبين، أخرج من عريني».

وأنهى مارادونا الفيديو مازحا بقوله إن الفيديو كان من المفترض أن يرسل للاعب أرجنتيني معتزل، اسمه مشابه جدا لاسم الطبيب المثير للجدل، ليوبولدو لوكي.

وكان مارادونا يحتسي الحساء بينما كانت صديقته السابقة فيرونيكا أوجيدا، تصوره.

ووصفت وسائل إعلام أرجنتينية اللقطات التي تم تداولها على نطاق واسع المذهلة، بأنها آخر لقطات لمارادونا قبل وفاته في 25 نوفمبر بسبب قصور في القلب.

وتعرضت منازل لوكي وأطباء مارادونا الآخرين، للتفتيش كجزء من تحقيق مستمر لتحديد ما إذا كان هناك أي إهمال طبي مما أدى لوفاة اللاعب المتوج بكأس العالم في المكسيك نسخة 1986.

وواجه الطبيب لوكي حملة انتقادات واسعة بعدما ظهر وهو يخاطب أطباء مارادونا الآخرين، وهو يصف مارادونا بالمسين الذي سيلقى حتفه قريبا.