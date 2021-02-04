«الإسكان» تنفذ مشروعات بـ60 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجم ما أنفق من هيئة المجتمعات العمرانية، في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، نحو 60 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الإسكان، بالجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت أمس، برئاسة المستشار حنفى جبالي، والمخصصة لإلقاء الوزير بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020 .

وتعد مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، من المدن التي تحطى باهتمام كبير من قبل الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال إنشاء عددا كبيرا من المشروعات المختلفة داخلها، والتي ستجعلها مدينة مختلفة تماما عن باقى المدن الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المشروعات التي جارى تنفيذها داخل المدينة، وفقا لما تحدث عنها وزير الإسكان والمرافق، خلال تصريحاته، الفترة الماضية.

أعلن الوزير، أنه تم تنفيذ 53 دورا بالبرج الأيقوني، أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، كما تم الانتهاء من الهيكل الخرساني، وجاري الانتهاء من أعمال الواجهات بعدد من الأبراج الجاري تنفيذها، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح «الجزار» أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، تنفذ بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وقال وزير الإسكان، إن نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدانس»، بالعاصمة الإدارية الجديدة 90 %؛ إذ تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولي والثامنة، وجاري الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، موضحا أن الحى تبلغ مساحته 1016 فدانا، وبه 8 مجاورات، وجاري تنفيذ 24130 وحدة سكنية بها، موزعة كالتالي: 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني «سكني مختلط»، بها 2560 وحدة سكنية، و151360م2 تجاري وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن متوسط نسبة تنفيذ الأعمال بالحي السكني الخامس «جاردن سيتى الجديدة»، بلغ 85 % للأعمال الإنشائية، و20% لأعمال التشطيبات، وتبلغ مساحة الحي 885 فدانا، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجا للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.

وأضاف وزير الإسكان، أن متوسط نسبة تنفيذ الأعمال بالقطاعات الـ3 بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغ 29%، موضحا أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة هي أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

كما صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الشهر الماضي، أن جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 3/1/2021، وحتى الاثنين 5/7/2021، في تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين (D1 و D8)، بالحي السكني «كابيتال ريزيدانس» بالعاصمة الإدارية الجديدة لحاجزيها.

كما أعلن الوزير، أنه تم الانتهاء من 99% من المباني الحكومية، في الحي الحكومي الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أما منطقة الحديقة المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتضمن مشروعات ترفيهية عدة بمعايير عالمية، على مساحات واسعة تبلغ نحو 1000 فدان، لتصبح مشروعا ينفذ لأول مرة في مصر.