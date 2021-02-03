الإجراءات الجديدة للسفر لبعض الدول الخليجية بعد تعليق الرحلات للسعودية

إجراءات جديدة تعلن عنها الدول يوميا كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا على أراضيها، واليوم الموافق 3 فبراير، أعلنت مصر للطيران عن تحديث إجراءات الدول.

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي إجراءات بعض الدول الخليجية باعتبارها وجهات أغلب المسافرين المصريين.

إجراءات الدولة لمنع تفشي كورونا

الإمارات العربية المتحدة

وضعت دبي مجموعة من الإجراءات في مقدمتها أنه يجب أن يكون لجميع المسافرين تأمين صحي ساري لدخول الإمارات العربية المتحدة، أي مسافر ليس لديه مثل هذا التأمين الصحي، لن يسمح له بالدخول.

كما أنه لابد من توقيع اختبار PCR من مختبرات معتمدة صالح وأنه اعتبارًا من 31 يناير 2021، يطلب من جميع الركاب من جميع البلدان تخفيض صلاحية اختبار PCR إلى 72 ساعة بدلاً من 96 ساعة قبل المغادرة على أن يكون تم طباعته باللغة الإنجليزية أو العربية ولا يجوز تقديمه مكتوب بخط اليد، وأن يكون مقدم من المعامل المعتمدة في مصر وهي المختبر ومعامل الصحة العامة المركزية.

كما يجب أن يكون لدى ركاب الترانزيت في دبي شهادة PCR مسبقة بغض النظر عن الوجهة المواصلون السفر إليها بعد دبي إذا تطلبت PCR أم لا.

أما عن الحجر الصحي عقب الوصول، فإنه يتم تقليصه لجميع الركاب القادمين من الدول إلى 10 أيام فقط ومن بينها مصر ويتم ذلك في المنزل من خلال منحهم سوارًا طبيًا.

البحرين

ونوهت مصر للطيران عن الإجراءات المتبعة التي يجب القيام بها قبل السفر للبحرين إذ أنه يجب أن يخضع جميع الركاب لاختبار PCR (على نفقتهم الخاصة) عند الوصول.

كما أنه يجب أن يظل الوافدون في عزلة ذاتية حتى يتم تحديد نتيجة اختبار PCR، كما أنه يجب على أي مسافر يقيم في البحرين لمدة عشرة 10 أيام أو أكثر إعادة اختبار PCR في اليوم العاشر بعد وصوله إلى المملكة.

أما عن رسوم الاختبار فأول اختبار لـ COVID-19 يم مقابل مبلغ 20 دينار والثاني بعد 10 أيام برسوم 20 دينار، كما أنه يجب دفع المبلغ مسبقاً عن طريق خدمة الدفع الذاتية في المطار.

سلطنة عمان

يقتصر دخول عمان دون الخاجة إلى موافقة مسبقة على المواطنون العمانيون، المقيمون في عمان مع تصاريح إقامة سارية، مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، المقيمون مع تصاريح إقامة سارية والركاب مع تأشيرة سارية المفعول.

كما يجب على جميع المسافرين تعبئة وتوقيع نموذج إعلان صحي للتأكد من عدم إصابتهم بـ Covid-19 وأعراضه، كما يخضع المسافرون الذين يصلون إلى سلطنة عمان لمدة تصل إلى سبعة أيام لاختبار COVID-19 PCR عند الوصول وسوار وأنه يجب على مصر للطيران عدم تسجيل أي مسافر لم يكمل البيانات المطلوبة ومنها تقديم شهادة اختبار COVID-19 PCR قبل 72 ساعة من الوصول بالعربية أو الإنجليزية.

قطر

وفقا لمصر الطيران، فإنه اعتبارًا من 18 يناير 2021، سيتم استئناف الرحلات بين القاهرة والدوحة ويجب على جميع الركاب الذين يصلون إلى قطر تثبيت تطبيق "EHTERAZ" على هواتفهم المحمولة.

يُعفى المسافر من إجراء اختبار PCR عند وصوله إلى المطار في حال كان يحمل شهادة (COVID-19) خالية من الأمراض من مركز طبي معتمد من بلد مغادرته، بشرط أن يكون تاريخ هذه الشهادة مناسبًا لا تتجاوز 48 ساعة قبل وقت السفر.

وعن الدول غير المدرجة في «القائمة الخضراء» ومنها مصر، يتم قبول الركاب القادمين من هذه الدول على متن الرحلات المتجهة إلى مطار حمد الدولي، ويجب إبلاغهم بما يلي:

1- حجز فندق حجر صحي لمدة أسبوع عبر موقع اكتشف قطر قبل الوصول إلى دولة قطر.

2- سيجري المسافر اختبار PCR في اليوم السادس من الحجر الصحي الفندقي، ووفقًا لنتائج الاختبار، سيتبع الركاب بعد ذلك باقي الإجراءات المنشورة على موقع وزارة الصحة العامة.

- يتوجه المسافر إلى أحد المراكز الصحية المعتمدة في اليوم السادس من وصوله لإجراء اختبار PCR، ووفقًا لنتيجة الاختبار، سيتبع الركاب بعد ذلك باقي الإجراءات المنشورة على موقع وزارة الصحة العامة.

- يُعفى المسافر من إجراء اختبار PCR عند وصوله إلى المطار في حال كان يحمل شهادة (COVID-19) خالية من الأمراض من مركز طبي معتمد من بلد مغادرته، بشرط أن يكون تاريخ هذه الشهادة مناسبًا لا تتجاوز 48 ساعة قبل وقت السفر، ثم يتم اتباع باقي الإجراءات المذكورة أعلاه.