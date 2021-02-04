«المنوفي الأمين» عثر على 150 ألف جنيه وأعادها لصاحبها «فيديو»

«مقبلتش أكل ولادي مال حرام».. قصة جديدة بطلها مالك «صاحب محل» في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، الذي عثر علي مبلغ 150 ألف جنيه داخل «شنطة بلاستيك سوداء»، والذي تخيل للوهلة الأولى، أن بها قمامة، وتركها أحد الأشخاص بالخطأ، فأمسك بها واكتشف أن بها مبلغ مالي كبير.

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«محمد شوقي العيلة»، صاحب المحل الذي قرر البحث لمدة 24 ساعة عن مالك هذا المبلغ من خلال سؤال من مر عليه من المحل، فضلا عن منشورات علي مواقع التواصل الإجتماعي يطالب فيها من يتعرف علي المبلغ التواصل معه واضعا رقم هاتفه، بعدها تلقي عشرات الإتصالات تتعرف علي المبلغ، ولكن واخد فقط استطاع التعرف علي المبلغ المحدد بتفاصيله.

«المنوفي الأمين»: إعادة المبلغ فديه لأولادي

«المنوفي الأمين» كما أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه قرر البحث عن مالك هذا المال، وإعادته له مرة أخرى، فدية له وأولاده وأسرته، قائلا: «مكفرتش طبعا وقررت البحث عن صاحب هذا المال الذي بالتأكيد يحتاجه وأرسلت للعديد من الصفحات لنشر رقم هاتفي للتواصل معي لمن يتعرف على المبلغ».

صاحب المبلغ عرض عليا 15 ألف جنيه من المبلغ

وتابع: «وجدت الشنطة السوداء داخل المحل، وكم الإتصالات اللي جاتلي كتير جد من المكالمات حتي اليوم، وتعرف صاحبالمبلغ عليه، وعرض عليا مبلغ 15 ألف جنيه ولكني رفضت الحصول علي أي مبالغ مالية»، مؤكدا أن هذه المرة الأولي التي أعيد فيها أموال أو مقتنيات مفقودة فأعدت هاتف ثمنه 20 ألف جنيه إلي مالكته من قبل.

المنايفة مش بخلاء

وأوضح أن جميع أفراد أسرته أجمعوا على عدم الحصول على أي مبالغ من هذه الأموال، بعد عرض مالكها علي أي مبالغ مالية، مؤكدا أن ما يشاع عن «المنايفه بخلاء» عار تماما عن الصحة، وإشاعة روجها الإنجليز عن المنايفة، وقت الاحتلال، مؤكدا أن جميع أبناء المنوفيه أهل كرم، وما يشاع عنهم عار تماما عن الصحة.

وطالب «العيلة»، الجميع ان يراعو الله فيما يقومون به، وعوده الحقوق إلى أصحابها لكي يبارك الله لهم في أموالهم وأهلهم.