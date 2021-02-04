صابرين تروج لفيلمها الجديد «الأنس والنمس»: أنا مش عارفني

روجت الفنانة صابرين لفيلم «الأنس والنمس»، المقرر طرحه الفترة المقبلة في السينمات، من خلال نشر البوستر الدعائي.

وعلقت صابرين على صورتها في البوستر، قائلة: «قريبا الأنس والنمس.. أنا مش عارفني أنا توهت مني أنا مش أنا.. دعواتكم»، ويبدو من البوستر، أنها تجسد شخصية شريرة.

فيلم «النمس والإنس»، بطولة محمد هنيدي، ومنة شلبي، وعمرو عبدالجليل، وصابرين، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف، منهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة .

وتعافت الفنانه صابرين مؤخرا من فيروس كورونا، بعد معاناة أسبوعين هي وأسرتها في محاربة الفيروس، الذي أصيب به جميع أفراد أسرتها.

وأعلنت صابرين، في ديسمبر الماضي، إصابتها بالفيروس، من خلال تدوينه عبر موقع «تويتر»، قالت فيها: «الحمدلله إيجابي كورونا دعواتكم».

وشاركت الفنانة في السباق الرمضاني العام الماضي، بمسلسل «ليالينا 80»، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وبطولة صابرين، وإياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وميدو عادل، ونهى عابدين، ومحمد علي رزق، ومحمد الشنقيري، ورنا رئيس، وهبة عبدالغني، ومنة عرفة، وسارة التونسي، ونورهان، وهاجر الشرنوبي، وحسنى شتا، ومحمد شاهين، وصبرى عبدالمنعم.

وجسدت صابرين خلال المسلسل دور الأرملة التي فقدت زوجها الشهيد فى حرب أكتوبر 1973، في أثناء دفاعه عن الوطن، فحافظت على أولادها وكانت لهم بمثابة عائلة كاملة، عمودهم الفقرى فى حياتهم ومشكلاتهم.