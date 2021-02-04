مهندسون وفنيون.. انعقاد لجنة التعيينات للوظائف بشركة مياه مطروح «صور»

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بقيادة الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بمطروح، لجنة التقييم الخاصة بمسابقة التعيين للمهندسين والكيميائين وفنيين التحلية الذى سيتم تعيين فى الشركة، ضمن الوظائف الجديدة التى أعلنت عنها مؤخرا.

وتتشكل لجنة التقييم من المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، واللواء عبدالرحيم السيد مدير عام الأمن بالشركة القابضة، وخالد محمود عضو الموارد البشرية بالشركة القابضة، ومحمد النجار مدير شئون العاملين بالشركة القابضة، وعبر برنامج زووم المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وعمرو الماحي مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بالشركة القابضة.

وقال الدكتور إبراهيم خالد، إن أعمال التقييم تستمر لمدة 3 أيام بداية من اليوم، الخميس 4 فبراير 2021، وحتى السبت 6 فبراير 2021 لتقييم المتقدمين لشغل وظائف مهندسين وكيميائين وفنيين تحلية شفويا وذلك بعد إجتياز المتقدمين الإختبارات التحريرية بنسبة نجاح 70%.

وأضاف «خالد» أن الشركة أعلنت عن حاجتها إلي عمالة في نوفمبر 2019 عن طريق موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، كما تم الإعلان عن الشروط العامة لشغل الوظائف والمؤهلات العلمية والمستندات المطلوبة، كما قامت الشركة بإتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وإتباع جميع تعليمات الوقاية من أعمال تعقيم والإلتزام بإرتداء الأقنعة الواقية وعملية قياس الحراره لجميع المتقدمين.

وأشار إلى أن المسابقة جارى العمل بها على قدم وثاق تمهيدا للإعلان عن نتائجها خلال الأيام المقبلة عقب الإنتهاء من جميع المقابلات والإختبارات، وإستكمال أعمال اللجنة المشكلة للتعيينات، وسيتم توزيع المهندسين والفنيين من المعينين الجدد على الأمواقع والأقسام والإدارات ومحطات التحلية على مستوى مطروح.